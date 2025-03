Niedźwiedzie wybudziły się z zimowego snu w brytyjskim zoo

- Nasze niedźwiedzie brunatne są bardzo wrażliwe na dotyk, a niektóre z nich są bardzo młode, więc po prostu uwielbiają się bawić. Niedźwiedzie zapadły w sen na początku listopada. Trwało to do około połowy lutego. Wtedy zaczęły się trochę ruszać, ale nadal spały przez większość dnia - powiedziała Sarah McGregor, opiekunka zwierząt. - Teraz są już wybudzone. Jedzą dużo zielonych warzyw liściastych. Obecnie to ich ulubione pożywienie. Dostają też trochę mięsa. W ciągu roku karmimy je produktami o niższej zawartości tłuszczu, a następnie, jesienią, budujemy im warstwę tłuszczu, aby były gotowe do następnej zimy - dodała.