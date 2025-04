"Nie widzimy tutaj takich zwierząt". Nietypowy gość na nagraniu

- Mój telefon dzwonił i dzwonił. A jest tylko jedna rzecz, która go uruchamia - to właśnie kamery. Pomyślałem: "wow". To po prostu wygląda tak wdzięcznie, sposób, w jaki [puma - red.] przedostaje się przez ściany i omija moje urządzenia zabezpieczające - powiedział Champion. Wielki kot szybko poczuł się jak w domu. - Tutaj, w tym rogu, właśnie uciął sobie drzemkę. Trwało to 15 minut. Nie ruszał się - relacjonował, opisując nagranie. Jak dodał, zwierzę po przebudzeniu się wskoczyło na podwórko sąsiada.