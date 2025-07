Między skwarem a burzami. Trzy osoby nie żyją, blackout we Florencji

Włochy zmagają się z ekstremalną pogodą. Z powodu upału oraz gwałtownych burz z silnym deszczem w kraju zginęły co najmniej dwie osoby. We Florencji na skutek gorąca doszło do przerw w dostawach prądu. Dynamiczna aura sparaliżowała także ruch kolejowy. Do odwołania zostało wstrzymane połączenie między Paryżem i Mediolanem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Przełom czerwca i lipca przyniósł serię niebezpiecznych zjawisk we Włoszech. Mieszkańcy zmagają się z upałem oraz burzami niosącymi intensywne opady deszczu. We wtorek żółty alert przed wysokimi temperaturami obowiązywał w trzech regionach, a czerwony - w 18 włoskich miastach. Z kolei z powodu gwałtownych ulew w niektórych regionach wystąpiły powodzie oraz osuwiska ziemi.

Ofiary śmiertelne

Lokalne media informują o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych. Jedną z nich jest 47-letni mężczyzna, który zachorował na placu budowy w Bolonii z powodu upału. W Palermo na Sycylii 53-letnia kobieta zemdlała z powodu gorąca. Na miejsce wezwano pogotowie, ale nie udało się jej uratować.

We Florencji wskutek gorąca doszło do przeładowania sieci transmisyjnej, przez co centrum miasta zostało pozbawione dostępu do prądu. Jak podał lokalny operator sieci energetycznej E-distribuzione, trwa naprawa usterki. Do blackoutu doszło także w centralnych dzielnicach Bergamo.

Do tragicznej śmierci doszło także w miejscowości Bardonecchia niedaleko Turynu, gdzie 70-latek utonął w powodzi błyskawicznej po ulewie. Z powodu niebezpiecznych warunków spowodowanych wylaniem rzeki Frejus służby przetransportowały także około 150 dzieci przebywających na obozach letnich do hali sportowej. Na miejscu trwa akcja oczyszczania ulic z błota i gruzu.

Obfite opady deszczu doprowadziły też do wystąpienia osuwiska niedaleko miejscowości San Vito di Cadore w regionie Wenecja Euganejska oraz w Lombardii.

CZYTAJ DALEJ: Ziemia runęła na osady w Lombardii

Rozwiń

Wstrzymane połączenie międzynarodowe

Gwałtowne i niebezpieczne zjawiska dotknęły także sąsiadującą z Włochami Francję. We regionie Sabaudia wystąpiły ulewy powodujące powódź, co nie pozostało bez wpływu na transport kolejowy. Utrudnienia dotknęły między innymi trasę łącząca Paryż i Mediolan. Jak poinformowała francuska spółka SNCF, w wyniku gwałtownych burz w miejscowości Modane co najmniej przez kilka dni turyści nie będą mogli korzystać z tego międzynarodowego połączenia.

W środę po południu minister pracy i polityki społecznej Marina Calderone ma spotkać się z przedstawicielami przedsiębiorstw i związków zawodowych w celu ustalenia protokołu bezpiecznej pracy podczas upałów. Również poszczególne regiony wprowadzają zalecenia dotyczące pracy podczas fal gorąca.

Blackout we Florencji PAP/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Blackout we Florencji PAP/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Autorka/Autor:Franciszek Wajdzik/ast

Źródło: Ansa, ENEX