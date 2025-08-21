Droga zapadła się pod jadącą ciężarówką

Ciężarówka z naczepą jechała jedną z dróg w stolicy Meksyku. W pewnym momencie pod pojazdem zapadła się ziemia, a w jezdni powstała dość pokaźnych rozmiarów dziura.
W środę w Meksyku, w dzielnicy Obrera w gminie Cuauhtrmoc, na asfaltowej drodze doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Pod przejeżdżającą ciężarówką z naczepą zapadła się ziemia. W następstwie pojazd, załadowany kilkoma tonami piachu, przewrócił się, pozostawiając dziurę o głębokości ponad jednego metra. Dodatkowo ciężarówka z lewej strony oparła się na zaparkowanym samochodzie osobowym.
Nikt nie został ranny
Jak zauważyli mieszkańcy dzielnicy, uszkodzona nawierzchnia ulicy trzy miesiące wcześniej była odnawiana. Mimo że wypadek wyglądał groźnie, nikt nie został ranny.
Jak opisywali na początku tego roku naukowcy na łamach czasopisma "Journal of South American Earth Sciences", dziury powstające w drogach w Meksyku wynikają z zapadania się miasta spowodowanego nadmiernym wydobyciem wód gruntowych. Woda wypompowywana z podziemia powoduje zapadanie się gleby, a zjawisko to jest obserwowane również jako powstawanie dużych otworów w ziemi.
Źródło: Enex, Journal of South American Earth Sciences
Źródło zdjęcia głównego: Enex