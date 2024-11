Megarakieta szykuje się do kolejnego lotu. SpaceX podała datę

Starship to dwustopniowa megarakieta, mierząca ponad 121 metrów. Jej pierwszy stopień to booster (czyli moduł nośny) Super Heavy, a drugi to Starship, będący statkiem kosmicznym. W założeniu rakieta ma wynosić największe ładunki na orbitę i znacząco zmniejszyć koszty takiego transportu.