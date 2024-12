Kryzys w tym miejscu może trwać nawet dekadę. "Nie ma już drzew"

Po katastrofie naturalnej, jaką było uderzeniu cyklonu Chido, francuska Majotta stoi w obliczu katastrofy ekologicznej. Żywioł zniszczył większość pokrywy roślinnej, a co za tym idzie, siedliska zwierząt. Biolodzy obawiają się, że do odbudowy ekosystemu potrzebna będzie co najmniej dekada.

"Nie ma już drzew"

Cyklon doprowadził nie tylko do kryzysu humanitarnego, ale także do katastrofy ekologicznej. Pokrywa roślinna Majotty została niemal całkowicie zdewastowana - wiatr zniszczył hektary cennych lasów namorzynowych. Odgrywają one kluczową rolę w odprowadzaniu deszczu i łagodzeniu powodzi, a teraz, gdy ich nie ma, każdy deszcz zmywa glebę do morza, pokrywając dno błotem. W takich warunkach niszczeje przybrzeżna rafa koralowa, co doprowadzi do utraty wielu gatunków ryb, koralowców i mięczaków.