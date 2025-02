Według portalu Times of Madeira wirusa dengi wykryto wśród komarów złapanych w mieście Funchal, podczas rutynowej kontroli. Pojawienie się choroby potwierdziły już służby podległe portugalskiemu ministerstwu zdrowia. Według portalu obecnie nie ma żadnych potwierdzonych przypadków przeniesienia choroby na ludzi ani podejrzeń takich przypadków. Mimo to władze apelują o ostrożność i ograniczanie ryzyka ukąszenia przez komary.

Choć lokalne władze zapewniają, że "sytuacja jest pod kontrolą", opozycyjna Partia Socjalistyczna (PS) wezwała w niedzielę do podjęcia pilnych działań, by przeciwdziałać powtórzeniu się sytuacji z lat 2012-2013, kiedy zainfekowanych dengą zostało ponad tysiąc osób.

Czym jest denga

Denga to choroba wirusowa przenoszona przez komary egipskie (łac. Aedes aegypti). Owady tego gatunku upowszechniły się w ostatnich latach na tym atlantyckim archipelagu. Choroba powoduje gorączkę i bóle ciała - w tym głowy, mięśni i stawów - oraz wysypkę. Większość osób zarażonych dengą ma łagodne objawy lub nie ma ich wcale, u niektórych pacjentów mogą wystąpić jednak poważne powikłania, takie jak niewydolność narządów i krwawienie wewnętrzne, co może doprowadzić nawet do śmierci. Śmiertelność wśród osób leczonych z powodu infekcji szacuje się na jeden proc., ale odsetek ten może wzrosnąć nawet do 20 proc., jeśli nie podejmie się leczenia.