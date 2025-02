Ludzkie szczątki w ciele krokodyla. Mogą należeć do zaginionego 60-latka 

Policja z australijskiego stanu Queensland donosi, że znalazła ludzkie szczątki w ciele krokodyla. Funkcjonariusze przypuszczają, że należą one do poszukiwanego od ponad tygodnia 60-letniego mężczyzny.

Poszukiwania zaginionego 60-letniego mieszkańca Aurukun w stanie Queensland rozpoczęły się 1 lutego po tym, jak nie wrócił on do domu z wyprawy na ryby.

Policja z Far North Queensland i strażnicy do spraw ochrony przyrody zlokalizowali w pobliżu rzeki Watson w Aurukun krokodyla. Gad został w piątek złapany i poddany eutanazji. W sobotę rano badania kryminalistyczne wykazały, że w ciele krokodyla znajdują się ludzkie szczątki. Trwa dochodzenie mające na celu sprawdzenie, do kogo one należały - napisała policja w oświadczeniu.