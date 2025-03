Lawina w Dolomitach porwała grupę narciarzy

We włoskich Dolomitach w niedzielę zeszła potężna lawina. Żywioł porwał czteroosobową grupę narciarzy. Dwie osoby są w stanie krytycznym.

Ratownicy alpejscy poinformowali, że w niedzielę, w pobliżu przełęczy Giau, we włoskich Dolomitach zeszła lawina. Żywioł porwał grupę narciarzy. Stan niektórych z nich jest krytyczny.

Trudna akcja ratunkowa

Do lawiny doszło około godziny 13. Masy śniegu zasypały czworo narciarzy. Jednemu z nich udało się samodzielnie wydostać, nie odnosząc żadnych obrażeń. To właśnie on wezwał pomoc i rzucił się na pomoc jednemu ze swoich towarzyszy.