Kucyk urodził się bez kopytka. "Ta klaczka zasługuje na wszystko, co najlepsze"

Kucyk bez kopytka urodził się w stanie Wirginia. Udzielenie pomocy zwierzęciu nie należało do łatwych, źrebak należał bowiem do półdzikiego stada. Samiczka otrzymała protezę i chociaż nigdy nie będzie mogła wrócić na wolność, znalazła kochającą, przyszywaną rodzinę.

Na pomoc kucykowi

- Musieliśmy zastanowić się, co robić dalej. W przypadku większości koni oznaczałoby to eutanazję, ale ponieważ ten kucyk urodził się tą deformacją, może bardzo szybko przystosować się do protezy - przekazali.