Nie żyje prawie 20 osób, rozbił się śmigłowiec. Ogień zagraża kolejnym miastom

Co najmniej 18 osób zginęło w pożarach, które od kilku dni szaleją na południu Korei Południowej. Jedna osoba uznawana jest za zaginioną. Podczas akcji gaszenia rozbił się śmigłowiec, zginął jego pilot. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostało ewakuowanych, a rozprzestrzenianiu się żywiołu sprzyjają sucha pogoda i silny wiatr.

Władze miasta Andong i innych miast i miasteczek na południowym wschodzie nakazały mieszkańcom ewakuację we wtorek, gdy strażacy walczyli z opanowaniem wielu, które strawiły ponad 17 tysięcy hektarów ziemi i zniszczyły setki budynków, w tym 1300-letnią świątynię buddyjską.

Co najmniej 18 osób zginęło, a 10 osób jest rannych. Jedna osoba uznawana jest za zaginioną. Wiele z ofiar śmiertelnych było w wieku 60-70 lat. Jeszcze we wtorek podawano, że w wyniku pożarów zginęły cztery osoby.

Rozbił się śmigłowiec, pilot zginął

W powiecie Uiseong podczas akcji gaśniczej rozbił się śmigłowiec - poinformowała agencja Yonhap. Jego 73-letni pilot zginął na miejscu. Koreańska Służba Leśna poinformowała, że po katastrofie wszystkie śmigłowce gaśnicze zostały uziemione. Władze podały, że przyczyna wypadku jest obecnie badana.

Pełniący obowiązki prezydenta kraju Han Duk So podniósł w środę poziom alarmowy z powodu pożarów do maksymalnej wartości i ogłosił "całkowitą gotowość narodową". W jego opinii pożary "spowodowały bezprecedensowe szkody" i "rozwijają się w sposób, który przekracza istniejące modele prognozowania".

Śmigłowiec rozbił się podczas akcji gaśniczej Reuters

Ewakuacja kilkudziesięciu tysięcy osób

Pożary, którym sprzyja sucha i wietrzna pogoda, zmusiły we wtorek władze do ewakuacji prawie 23 tys. osób, w tym więźniów, co jest bezprecedensowym wydarzeniem.

Ponad 6700 strażaków zostało wysłanych do walki z pożarami, z czego 40 proc. do powiatu Uiseong, który jest najbardziej dotknięty przez żywioł. To właśnie w tym regionie miało dojść do zaprószenia ognia przez osobę, która składała hołd w miejscu pochówku swojej rodziny.

Szacuje się, że do tej pory ponad 17 tys. hektarów lasów zostało zniszczonych przez ogień. To więcej niż podczas styczniowych pożarów w Los Angeles w USA, kiedy to zniszczeniu uległo ok. 16 tys. hektarów. Do gaszenia ognia zmobilizowano setki żołnierzy południowokoreańskich, a stacjonujące w Korei Płd. siły amerykańskie zapewniają wsparcie śmigłowców z baz na południu kraju.

We wtorek władze poinformowały, że strażacy ugasili większość pożarów lasów w tych rejonach, ale trwająca sucha i wietrzna pogoda pozwoliła na ich ponowne rozprzestrzenienie się.

Pożary w Korei Południowej PAP/EPA/YONHAP

Zniszczenia, trudna akcja gaśnicza

Z żywiołem walczyło niemal dziewięć tysięcy strażaków. W nocy jednak działania zostały zawieszone, ponieważ wiatr się wzmocnił. Do walki z żywiołem skierowano wcześniej ponad 130 śmigłowców i setkami pojazdów straży pożarnej.

Urzędnicy w Andong i powiatach Uiseong nakazali mieszkańcom kilku wiosek ewakuację do bezpiecznych miejsc lub tymczasowych schronień - w tym szkół i krytych siłowni.

Pożar w Uiseong zniszczył buddyjską świątynię zbudowaną w VII wieku, poinformowali urzędnicy ze służby ochrony zabytków. Udało się im ewakuować kamienną statuę Buddy, zanim ogień dotarł do drewnianego budynku świątyni.

Pożar rozprzestrzenił się również na pobliskie nadmorskie miasto Yeongdeok, gdzie władze zamknęły drogi i nakazały ewakuację mieszkańców z co najmniej czterech wiosek.

Pożary w Korei Południowej PAP/EPA/YONHAP

Pożary w Korei Południowej PAP/EPA/YONHAP

Źródło: PAP, Reuters, Yonhap