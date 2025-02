Jedna strefa czasowa zamiast dwóch. Protesty nie ustają od prawie roku

Negatywny wpływ zmiany czasu

Mieszkańcy skarżą się, że zmiana czasu negatywnie wpływa na ich samopoczucie. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet opinie, że drastyczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w 2024 r. był spowodowany właśnie zmianą czasu, a co za tym idzie - widoczności na drogach. Wiosną ubiegłego roku obywatele Kazachstanu przedłożyli rządowi petycję, domagając się cofnięcia decyzji o ujednoliceniu czasu w całym kraju. Inicjatorzy przedsięwzięcia szybko zdobyli wymagane 50 tys. podpisów, potrzebnych do rozpatrzenia wniosku, jednak władze odrzuciły ten pomysł. Grupy aktywistów lub pojedyncze osoby od czasu do czasu wciąż protestują przeciwko tej zmianie. W sobotę na taką akcję zdecydował się w Ałmaty - największym mieście Kazachstanu, położonym na południu kraju - artysta performer Asсhat Aсhmedjarow. Z flagą, na której narysowane było słońce oraz napis "Gdzie?", jechał hulajnogą po jednej z głównych ulic miasta.