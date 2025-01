Karambol podczas śnieżycy

Burze śnieżne doprowadziły do chaosu na drogach w Pensylwanii. Na jednej z autostrad doszło do karambolu, w którym poszkodowana została co najmniej jedna osoba.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środkowa i wschodnia część Stanów Zjednoczonych mierzy się z falą potężnego chłodu. W wielu miejscach panuje ekstremalne zimno oraz występują śnieżyce.

W niedzielę burze śnieżne doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego w Pensylwanii. Na jednej z autostrad w hrabstwie Clearfield doszło do karambolu. Ranna została co najmniej jedna osoba. W zdarzeniu uczestniczyły między innymi dwa tiry, samochód policyjny oraz kilka innych pojazdów.

Zdjęcia udostępnione przez lokalną straż pożarną pokazują między innymi ciężarówkę, która wpadła do rowu, całkowicie blokując ruch na jezdni oraz zniszczony radiowóz.

Silne mrozy

Co najmniej do środy w wielu regionach Pensylwanii będą obowiązywać ostrzeżenia przed mrozem. Według portalu The Weather Channel temperatura minimalna może spaść nawet do -23 stopni Celsjusza. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) w komunikacie ostrzegła, że takie warunki mogą prowadzić do hipotermii i odmrożenia. NWS zaapelowała o unikanie długotrwałego przebywania na zewnątrz oraz odpowiedni ubiór.

Autorka/Autor:fw

Źródło: CNN, The Weather Channel