Jezioro wysycha. "Sytuacja jest alarmująca"

Poziom wody w jeziorze Gruza, które położone jest w środkowej części Serbii, jest bardzo niski. Widać to na nagraniu z drona, które zostało zrobione w środę 23 lipca.

"Sytuacja jest alarmująca"

Miejscowy rybak Nebojsa Vitakic powiedział, że jezioro wysycha, ponieważ jest gorąco i nie ma opadów. - Sytuacja ostatnio znacząco się pogorszyła, bo nie pada deszcz. Poziom wody codziennie nieco spada. Wpadające do jeziora rzeki Gruza i Boracka wyschły - mówił w rozmowie z agencją Reuters.

- Obecna sytuacja jest alarmująca, ponieważ poziom wody jest najniższy od dziesięciu lat. W poprzednich latach zdarzało się, że poziom wody spadał, ale z tego, co nam wiadomo, obecnie jest on najniższy w historii - dodała Marija Savic Simic. Według ekspertki na obniżanie się poziomu wody poza wysoką temperaturą i suszą wpływa także większe zużycie wody przez miejscowych. - Wiele osób ma baseny. Są one napełniane z sieci wodociągowej, ale także z podziemnych studni. Na tym władze nie mają kontroli - tłumaczyła.