Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki

Zniszczenia po przejściu tajfunu w prefekturze Shizuoka w Japonii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Burza tropikalna Peipah, która przez pewien czas była tajfunem, nawiedziła w piątek Japonię. Najpierw około godziny 1 lokalnego czasu uderzyła w wyspę Sikoku, a około godziny 9 w Honsiu, największą w archipelagu. Następnie opuściła ląd i zaczęła oddalać się od Wysp Japońskich. Około godziny 21 lokalnego czasu straciła na sile i ponownie stała się burzą tropikalną.

Wiatr zdmuchnął szklarnię

Peipah wywołała poważne szkody w kilku prefekturach. W prefekturze Shizuoka, kilkaset kilometrów na południowy zachód od Tokio, stolicy kraju, żywioł zaznaczył swoją obecność w czterech miastach. Uszkodził co najmniej 220 budynków i ranił 24 osoby - przekazał krajowy nadawca publiczny NHK. W mieście Yaizu silny wiatr zdmuchnął szklarnię, w wyniku czego 40-letni rolnik doznał poważnego urazu kości twarzy.

Sytuacja wyglądała najgorzej w mieście Makinohara, gdzie - jak podało NHK - wiatr całkowicie zniszczył 43 budynki i częściowo uszkodził 184 kolejne. Do godziny 21.30 lokalnego czasu trzy osoby odniosły poważne obrażenia. Żywioł przewracał także samochody.

Tajfun zniszczył wiele budynków w prefekturze Shizuoka w Japonii Źródło: Reuters

Tajfun przeszedł nieopodal Tokio

Groźna pogoda panowała także w mieście Kamakura w prefekturze Kanagawa nad Zatoką Tokijską, nieopodal stolicy. Peipah przyniosła tutaj silne ulewy, które zalały ulice. Na nagraniu uchwyconym przez naocznego świadka widać, jak woda spływa drogą, a samochody starają się przez nią przedrzeć.

Zalane ulice w mieście Kamakura w Japonii po przejściu tajfunu Źródło: X/@Inada_Tomiyuki/Reuters