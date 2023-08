Niemal 90 ofiar śmiertelnych pogody w Indiach. Deszcz ciągle pada

Według informacji przekazanych przez indyjską policję w katastrofach spowodowanych przez ostatnie ulewne opady deszczu zginęło co najmniej 88 osób. W kilku stanach doszło do niebezpiecznych powodzi oraz osunięć się ziemi.

"Wszystkie budynki, które się teraz zawaliły, były postawione w ostatnich latach"

Osuwiska i powodzie zniszczyły również setki budowli. Do najbardziej tragicznego zdarzenia doszło w mieście Shimla w stanie Himachal Pradesh, gdzie w poniedziałek zawaliła się pełna wiernych świątynia. Jak przekazał urzędnik do spraw zarządzania kryzysowego Praveen Bhardwaj, zginęło co najmniej 72 osoby, a około 15 wciąż jest zaginionych. Szef stanowych władz Sukhvinder Singh Sukhu powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami, że za to zdarzenie winić należy masowe budownictwo oraz niewłaściwy projekty konstrukcyjne. - Wszystkie budynki, które się teraz zawaliły, były postawione w ostatnich latach. Domy zbudowane przed stu laty stoją nadal - powiedział agencji AP Anand Sharma, emerytowany meteorolog z Indyjskiego Departamentu Meteorologicznego.