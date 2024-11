Głuche komary nie są zdolne do kopulacji. "Szokujące" odkrycie, które może wiele zmienić

Głuche samce komarów nie są zdolne do rozmnażania się - wynika z najnowszych badań naukowców. Pozbawienie owadów zmysłu słuchu drastycznie zmieniło ich zachowania godowe i sprawiło, że komary całkowicie straciły zainteresowanie płcią przeciwną. Zdaniem autorów zaskakujące odkrycie może okazać się pomocne w walce z gatunkami roznoszącymi śmiertelne choroby.

- Można je zostawić razem z samicami na kilka dni, a one nie będą kopulować - powiedział Montell.

Eksperci twierdzą, że wnioski z badania nie tylko pokazują, jak istotny jest zmysł słuchu u tych insektów, ale również mogą być cenne w walce z gatunkami komarów przenoszących śmiertelne dla człowieka choroby. Szczegóły opublikowano na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences".