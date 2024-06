W Hamburgu może czekać nas burza. Dosłownie

W niedzielę o godzinie 15 polska reprezentacja w piłce nożnej zagra pierwszy mecz na Euro 2024. Na stadionie w Hamburgu Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią. Naszych piłkarzy do walki zagrzewać będzie wielu polskich kibiców. Na jaką pogodę mogą liczyć w niedzielne popołudnie?

Pogoda w Hamburgu

Temperatura około południa wyniesie około 17-18 stopni Celsjusza, po południu jeszcze lekko wzrośnie do 19-20 st. C. Wiać będzie wiatr z południa, słaby i umiarkowany, chwilami tylko silniejszy i rozwijający w porywach prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.