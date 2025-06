Erupcja Etny na nagraniach

W poniedziałek doszło do erupcji Etny. Nad stożkiem unosi się wysoka na kilka kilometrów kolumna popiołów wulkanicznych.

Jak podała włoska agencja informacyjna ANSA, erupcja rozpoczęła się w nocy, ale rano zaczęła przybierać na sile. W poniedziałek po południu nad Etną unosiła się chmura popiołów wulkanicznych wysoka na co najmniej kilka kilometrów.

Turyści na zboczach wulkanu

Pomimo nocnego wybudzenia się wulkanu wielu turystów zdecydowało się na wycieczki na jego zbocza, co niepokoi służby. Odradzają one zwłaszcza wycieczki w okolice szczytu wulkanu. Lokalne władze zapewniają jednak, że sytuacja jest pod kontrolą, a wzmożona aktywność Etny póki co nie jest zagrożeniem dla ludności.