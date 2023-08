El Nino może rządzić pogodą także zimą

Jak przekazało w czwartek amerykańskie Centrum Prognozowania Klimatu (CPC), istnieje aż 95 procent szans, że zjawisko El Nino będzie utrzymywać się na Pacyfiku także w sezonie zimowym. Zdaniem meteorologów, to ono będzie kształtowało warunki pogodowe w sezonie od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r.

Czym jest El Nino?

El Nino występuje, kiedy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku jest ponadprzeciętnie wysoka. Pasaty - porywy wiatru, które wydobywają chłodne wody głębinowe - zaczynają słabnąć. Kiedy na Oceanie Spokojnym panuje wyższa temperatura, w Ameryce Północnej i Południowej istnieje większe ryzyko pojawienia się intensywnych opadów deszczu i silnych huraganów, a w rejonach Azji Południowo-Wschodniej i Australii Północnej - dotkliwej suszy. Już teraz zjawisko przyczynia się do zaostrzenia klęsk żywiołowych na całym świecie.

"W lipcu El Nino utrzymało się, na co wskazują ponadprzeciętne wartości temperatury powierzchni morza na Oceanie Spokojnym" - przekazano. Jak dodano, w świetle ostatnich wydarzeń klimatycznych, El Nino prawdopodobnie umocni się i w sezonie od listopada do stycznia i niewykluczone, że kilkukrotnie poniesie średnią temperaturę o ponad 1,5 st. C.