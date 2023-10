Dotkliwa susza w Amazonii. "To wyzwanie dla społeczności"

Coraz szerszy zasięg

W piątek do mieszkańców niektórych społeczności ze stanu Amazonas wysłano pomoc żywnościową. Organizacje, takie jak Fundacja Zrównoważonej Amazonii (FAS) oraz Amazon Climate Alliance, musiały wykorzystać ciągniki, by dostarczyć pożywienie pokrzywdzonym mieszkańcom. Wsparcia mają udzielać także inne instytucje.

- To wyzwanie dla społeczności, ponieważ to, czego nie produkują, czyli żywność, jest tym, czego obecnie najbardziej potrzebują. Brakuje też leków. Właśnie usłyszeliśmy, że ludzie boją się choroby, braku opieki medycznej i trudności w dotarciu do szpitala - mówiła Valcleia Solidade z FAS.