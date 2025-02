Rybę Melanocetus johnsonii dostrzeżono 26 stycznia w pobliżu plaży Playa San Juan na zachodnim wybrzeżu Teneryfy. Według biologów morskich z organizacji pozarządowej Condrik-Tenerife, może to być pierwszy w historii zarejestrowany przypadek zaobserwowania dorosłego osobnika tego gatunku tak blisko powierzchni.

"Była w kiepskim stanie i żyła tylko kilka godzin"

Melanocetus johnsonii to ryba głębinowa, który występuje na głębokościach od 200 do 2000 metrów. Nazwa Melanocetus dosłownie oznacza "czarny potwór morski". Gatunek ten jest szeroko rozpowszechniony, zamieszkuje morza tropikalne i subtropikalne na całym świecie.

- Wracaliśmy do portu, kiedy zobaczyłam w wodzie coś czarnego, coś co nie wyglądało na plastik ani śmieć - powiedziała Valo. - Była to ryba. Spędziliśmy z nią trochę czasu, była w kiepskim stanie i żyła tylko kilka godzin - dodała.