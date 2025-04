Cięcia Trumpa. Nawet prognozy pogody są zagrożone

"Mówimy o zagrożeniach dla życia i mienia"

- Balony meteorologiczne nie są wystrzeliwane we wszystkich tych miejscach z powodu cięć kadrowych - mówił Stensrud. - Są one wykorzystywane w naszych operacyjnych modelach przewidywania pogody i mają istotny wkład w te modele. Utrata [balonów meteorologicznych - red.] zmniejszy umiejętności prognozowania. Z biegiem czasu istnieje obawa, że prognozy nie będą tak dobre jak wcześniej - dodał.

Jak mówił Rood, jednym z istotnych problemów jest utrata ludzkich prognostów, ponieważ są oni w stanie spojrzeć na te modele i wykorzystać swoją wiedzę do interpretacji tego, co może nadejść w najbliższej przyszłości. Jeśli w rządzie federalnym będzie ich mniej, może to doprowadzić do przeoczenia pewnych rzeczy.