Atak niedźwiedzia w parku narodowym

Na terenie chorwackiego Parku Narodowego Jezior Plitwickich niedźwiedź zaatakował mężczyznę i ugryzł go w ramię. Poszkodowany trafił do szpitala.

Jak przekazała lokalna policja, niedźwiedź zaatakował mężczyznę na terenie turystycznego Parku Narodowego Jezior Plitwickich na północy Chorwacji. Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór w wiosce, w której mieszka 64-letni mężczyzna. Został przewieziony do szpitala w sąsiednim mieście Gospić z pogryzioną ręką oraz zadrapaniami na twarzy.

- Szedłem w kierunku domu i nagle, może w odległości 300 metrów od niego, niedźwiedź wybiegł zza drzewa i skierował się w moją stronę. Krzyczałem, ale to go nie wystraszyło. Przewrócił się na mnie i powalił na ziemię - relacjonował mężczyzna w rozmowie z telewizją Nova TV. - Kiedy podniosłem rękę, by się bronić, ugryzł mnie w pięść. Potem odszedł, a ja jakimś cudem znalazłem telefon komórkowy i zadzwoniłem do przyjaciół. Oni powiadomili pogotowie i w ten sposób otrzymałem pomoc - dodał.