Tak młodej załogi jeszcze tam nie było. Poza Ziemią spędzi pół roku

Z pustyni Gobi wystartowała chińska misja Shenzhou-19, transportująca tajkonautów na stację kosmiczną Tiangong. Na pokładzie statku znaleźli się członkowie załogi urodzeni w latach 90 - najmłodsi jak do tej pory obywatele Chin w przestrzeni pozaziemskiej.

Telewizja CCTV potwierdziła, że statek pomyślnie ukończył operację dokowania do stacji kosmicznej o godz. 11 (w środę o godz. 4 w Polsce).

Pół roku na orbicie

Dowódcą Shenzhou-19 jest 48-letni Cai Xuzhe, który brał udział w misji Shenzhou-14 w 2022 roku. Jego towarzysze, pilot sił powietrznych Song Lingdong i naukowczyni Wang Haoze, to nowicjusze, oboje urodzeni w latach 90 - są to najmłodsi jak do tej pory tajkonauci w przestrzeni pozaziemskiej. Wang jest trzecią Chinką, która bierze udział w locie załogowym i pierwszą kobietą-inżynierem lotów kosmicznych.