Auta utknęły w masach błota, w środku byli ludzie

Intensywne opady deszczu, które kilka dni temu pojawiły się na południu Kalifornii, przyczyniły się w czwartek do zejścia lawiny błotnej w okolicach miasta San Jacinto. Masy ziemi zwaliły się na kilka samochodów, w których byli ludzie.

- Padał deszcz, była burza i coś zaczęło dudnić. Zbocze wzgórza zaczęło się osuwać. To było prawie jak minitrzęsienie ziemi - relacjonował mieszkaniec okolicy Fabian Mendez.

Błota po szyby

Nie pierwsza taka sytuacja

Strażacy wyciągnęli poszkodowanych, którzy następnie ostali przebadani przez personel medyczny. Byli w dobrym stanie, więc pozwolono im od razu wrócić do zaplanowanych aktywności, choć bez pojazdów. Na miejsce wkroczyła służba drogowa i rozpoczęło się usuwanie mas błota z drogi.

Mieszkańcy okolicy przekazali, że to nie pierwszy raz, gdy w tej okolicy dochodzi do osuwiska. Mają jednak nadzieję, że w końcu ktoś zainteresuje się tym, aby pomóc im zapobiegać podobnym zdarzeniom.

- To się teraz często zdarza, samochody utknęły, trochę się martwiliśmy [...]. Jest trochę ślisko, a do tego zdarzają się osuwiska. To po prostu trochę podejrzane - powiedział Kevin Hands, który mieszka w pobliżu feralnego miejsca.