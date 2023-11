Zaatakował go krokodyl. Uwolnił się tylko dlatego, że sam ugryzł gada

- Zrobiłem dwa kroki, a ten drań uczepił się mojej prawej stopy - opowiadał Deveraux w rozmowie z australijską stacją ABC. - To był mocny chwyt. Krokodyl potrząsnął mną jak szmacianą lalką, po czym wskoczył z powrotem do wody na około trzy metry i pociągnął mnie - powiedział.

- Udało mi się go ugryźć - powiedział. Zęby mężczyzny zsunęły się w szamotaninie i ostatecznie trafił w powiekę krokodyla. - Szarpnąłem za nią i po około sekundzie [gad - red.] puścił - mówił Deveraux. W tej chwili poderwał się do biegu i zaczął uciekać. Jak dodał, krokodyl "gonił go przez chyba trzy lub cztery metry, ale potem się zatrzymał".