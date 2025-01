Christine Hack z firmy Cronulla and National Park Ferry Cruises, poinformowała, że zwierzę podpłynęło do promu, gdy ten zbliżał się już do nadbrzeża Bundeena, a więc około godziny 10 rano lokalnego czasu w poniedziałek. Dodała, że jej pracownikom - Jamiemu i Steve'owi - udało się nagrać, jak płetwal płynie w pobliżu łodzi. Nagranie opublikowano w mediach społecznościowych.

Płetwal zdawał się odprowadzać prom do portu. Potem odpłynął w stronę głębokiego morza. Hack stwierdziła, że takie zdarzenie to "prawdziwa rzadkość".

- Pracuję tu od 20 lat i nigdy nie słyszałam, żeby płetwal antarktyczny zachowywał się w taki sposób - powiedziała Hack. - Widzimy za to mnóstwo delfinów, one uwielbiają pływać wzdłuż dziobu - dodała.

Prawdziwa rzadkość

Wspomniała, że w sezonie migracji wielorybów, który przypada na okres od maja do listopada, można bardzo często zobaczyć płetwala karłowatego. W tym wypadku zaskoczeniem jest to, że ten konkretny osobnik pochodził z Antarktydy.

Co go sprowadziło?

Badacze nie wiedzą, co zaciągnęło płetwala na płytkie wody w okolicach Sydney. Aby rozwikłać tę zagadkę poproszono, by mieszkańcy okolic podzielili się swoimi relacjami z obserwacji ssaków morskich.

- Może to być przypadek błędnej nawigacji, a może ssak prostu chciał znaleźć się w tym rejonie - stwierdziła Pirotta. - Wygląda na to, że jest w dobrym stanie. Zaobserwowano go, jak wypływał na morze, co dobrze świadczy. Nie jestem pewna, czy zobaczymy go ponownie - dodała.