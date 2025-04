Asteroida, która mogła trafić w Ziemię, na zdjęciu

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba sfotografował asteroidę 2024 YR4. Do niedawna istniało niewielkie ryzyko, że obiekt mógłby uderzyć w Ziemię w 2032 roku. Obecnie to prawdopodobieństwo oceniane jest na bliskie zeru.

Asteroida 2024 YR4 została odkryta kilka miesięcy temu. Pierwsze wyliczenia naukowców wskazywały, że w 2032 roku obiekt może znaleźć się kursie kolizyjnym z Ziemią. W pewnym momencie prawdopodobieństwo spełnienia się czarnego scenariusza oceniano na trzy procent, jednak dalsze analizy rozwiały rosnące obawy. W lutym ESA obniżyła ryzyko zderzenia asteroidy z Ziemią do 0,001 proc., a NASA do 0,0027 proc., co zdaniem naukowców oznacza, że 22 grudnia 2032 r. obiekt bezpiecznie minie Ziemię i nie będzie jej zagrażał przez kolejne sto lat.