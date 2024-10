Anomalia rakiety SpaceX. Falcon 9 uziemiony na czas dochodzenia

Rakieta Falcon 9 od SpaceX została uziemiona. Wszystko przez to, że w czasie ostatniej misji jej górny stopień nie wylądował w odpowiednim miejscu. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa wezwała firmę Elona Muska do przeprowadzenia dochodzenia.

"FAA jest świadoma anomalii". Jest dochodzenie

Co z kolejnymi lotami?

Anomalia Crew-9 była trzecią awarią rakiety Falcon 9, której firma doświadczyła w ciągu niespełna trzech miesięcy. 11 lipca w górnym stopniu rakiety doszło do wycieku ciekłego tlenu, co spowodowało utratę 20 należących do firmy satelitów Starlink, zapewniających dostęp do internetu.