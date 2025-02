44 przedmioty wydobyto z brzucha szczeniaka

Luna to siedmiomiesięczny berneńczyk. W ostatnim czasie przysporzyła swoim opiekunom niemałych problemów. Właściciele zaobserwowali, że ma wzdęty brzuch, a gdy tylko zaczęła wymiotować, niezwłocznie udali się do jednej z klinik weterynaryjnych w Coronie w stanie Kalifornia.

"Straciłam rachubę po jakiejś piątej skarpetce"

Luna poczęstowała się też między innymi dwiema gumkami do włosów, wkładką do butów i czymś przypominającym sukienkę dla lalki, nie zdając sobie sprawy, że nie są to rzeczy do jedzenia.