Zgniły wyż Beate przyniesie zmianę aury. Pogoda na pięć dni

W najbliższych dniach czeka nas stopniowe ocieplenie. Wszystko za sprawą wyżu Beate, który będzie przemieszczał się nad naszym krajem. Według prognoz prócz wyższej temperatury, przyniesie on także sporo chmur i mgły, które będą występować do końca tygodnia.

Polska dostała się pod wpływ wyżu Beate, którego centrum wolno przemieszcza się znad Niemiec w kierunku Sudetów. W wilgotnym, chłodnym powietrzu polarnym, które napłynęło z zachodu, występują mgły, słabe opady deszczu lub mżawki - przekazała synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Wyżowa aura

Wspomniany układ ma umocnić się nad centrum Europy i trwać kilka dni. Jego centrum będzie wędrować na południowy wschód, by pod koniec tygodnia usadowić się nad Bałkanami.

- Wyż przyniesie pogodę spokojną, pochmurną, ponurą i mglistą. Choć pojawia się szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia najpierw Śląsku, a w niedzielę i poniedziałek w całym kraju. Tylko na Pomorzu temperatura maksymalna może przekroczyć 5 stopni Celsjusza - dodaje ekspertka.

Według prognoz dopiero w poniedziałek w pozostałej części Polski termometry pokażą wartości powyżej 5 st. C. W górach pogoda powinna być dużo lepsza, ładniejsza i cieplejsza.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda czwartek i piątek

W czwartek w większości kraju wystąpi duże zachmurzenie i będzie mglisto. Miejscami, szczególnie na północy i w centrum kraju, pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na południowym wschodzie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę.

Piątek przyniesie pochmurną i mglistą aurę z rozpogodzeniami na Śląsku. Termometry pokażą od 1 st. C na południowym wschodzie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich, który na północnym wschodzie będzie dość silny.

Pogoda na weekend i początek tygodnia

W sobotę niebo nad większością kraju będzie przykryte chmurami. Pojawią się także mgły. Na większe rozpogodzenia mogą liczyć jedynie mieszkańcy Śląska. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który na północnym wschodzie Polski będzie dość silny.

Ostatni dzień tygodnia będzie pochmurny i mglisty z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. W niedzielę termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju do 5-6 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr na wschodzie powieje z zachodnich kierunków.

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 5 st. C w centrum kraju do 6-7 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunków południowych będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl