Z każdym dniem będzie coraz chłodniej

Nadchodzące dni przyniosą zmienne zachmurzenie - od umiarkowanego do całkowitego. Poza tym pojawią się opady deszczu. Z każdym kolejnym dniem będzie się robić coraz chłodniej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Pofalowany front chłodny związany z niżem Bert przemieści się we wtorek z północnego zachodu na południowy wschód Polski. Przyniesie na ogół słabe, lokalnie umiarkowane opady deszczu o charakterze przelotnym. Pogodna aura najdłużej utrzyma się na Podkarpaciu - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński. Dodał, że w kolejnych dniach stopniowo będzie się ochładzać.

W środę nad Polską znajdzie się obszar podwyższonego ciśnienia. Możliwe są tego dnia słabe, przelotne opady deszczu - głównie na północnym wschodzie i częściowo północy kraju.

- W czwartek w pobliżu zachodniej granicy Polski ulokuje się niż z ciśnieniem w centrum wynoszącym około 1012 hektopaskali. Spowoduje on wzrost zachmurzenie i wystąpienie opadów w niemal całym kraju. W piątek zaznaczy się stopniowy wpływ ośrodka wysokiego ciśnienia z centrum ulokowanym nad Danią, ale dalej w dużej części kraju występować mogą zanikające, słabe opady deszczu - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl. Dodał, że w sobotę w pobliżu Polski znajdzie się wyż, który zapewni napływ chłodniejszego powietrza.

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie zmienne zachmurzenie. Z północnego zachodu na południowy wschód Polski przemieści się strefa przelotnych opadów deszczu. Spadnie od 1 do 2 litrów na metr kwadratowy, miejscami 2-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 st. C na Podlasiu, przez 7-8 st. C w centrum, do 9-10 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem i w górach będzie silniejszy, w porywach osiągnie prędkość powyżej 40 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę i czwartek

W środę wystąpi umiarkowane lub duże zachmurzenie. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić jedynie na północnym wschodzie i lokalnie na północy Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 st. C na północnym wschodzie do 8-9 st. na zachodzie i południu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby, nad morzem okresowo dość silny - w porywach rozpędzi się do 40 km/h.

Czwartek upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia. W prawie całym kraju spodziewane są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z kierunków zmiennych, słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Na piątek prognozuje się zachmurzenie duże i całkowite ze stopniowo zanikającymi, słabymi opadami deszczu. Padać nie będzie jedynie na północnym zachodzie Polski. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3 st. C na północnym wschodzie do 6-7 st. C na zachodzie. Wiatr na południu będzie zmienny i słaby, na północy powieje umiarkowanie, z północnego wschodu.

W sobotę w południowej połowie kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite, zaś na północy umiarkowane i małe. Tego dnia nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na północnym wschodzie, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na południu. Powieje zmienny wiatr z przewagą północno-wschodniego, słaby do okresowo umiarkowanego.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl