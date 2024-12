Kto ma białe święta? Tu leży śnieg

Czy śnieg przetrwa do wieczora?

Czy istnieje szansa, że śnieg utrzyma się do kolacji wigilijnej i pasterki? O godzinie 10 w miejscach, gdzie rano zanotowano występowanie pokrywy śnieżnej, termometry pokazywały przeważnie wartości powyżej zera. Oznacza to, że w wielu miejscach śnieg pewnie zniknie do wieczora.