Wiatr w porywach przekracza prędkość 100 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia IMGW

Na południu kraju, zwłaszcza w górach, silnie wieje. Na Kasprowym Wierchu i w rejonie Morskiego Oka odnotowano podmuchy do nawet 110 kilometrów na godzinę. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Najsilniejsze porywy wiatru występują wysoko w górach. Na Kasprowym Wierchu i w rejonie Morskiego Oka zanotowane zostały podmuchy od 90 do 110 kilometrów na godzinę, a poniżej tych terenów miały one prędkość od 50 do 60 km/h - poinformował IMGW w komunikacie. Jak dodano, południowy i południowo-zachodni wiatr może osiągać punktowo prędkość 70 km/h.