Weekend będzie jesienny, a co Bożym Narodzeniem? Najnowsza prognoza na święta

Pogoda na Boże Narodzenie. Sytuacja baryczna nad Europą jest dynamiczna, co wpływa także na prognozy pogody na najbliższe dni Czy najnowsze wyliczenia zwiastują nam białe święta?

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w okresie prognozy Polska pozostanie w zasięgu rozległego, wieloośrodkowego obszaru obniżonego ciśnienia obejmującego swoim zasięgiem północną, środkową oraz wschodnią Europę. Z zachodu napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia polarnego.

Więcej słońca pojawi się jedynie nad południowo-zachodnią i częściowo południową Europą, gdzie dominującym układem barycznym jest stabilny, silny, rozległy Wyż Azorski, przynoszący pogodną aurę m.in. w rejonie Półwyspu Iberyjskiego i częściowo Apenińskiego.

Klin wspomnianego wyżu przejściowo zaznaczy się tej w nocy nad Polską, z czym związane będą rozpogodzenia oraz lokalne przymrozki, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Miejscami możliwe będą śladowe, przelotne opady deszczu. W sobotę na zachodzie i północy zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki ze strefą rozmywającego się frontu okluzji, który przyniesie miejscami słabe opady deszczu i mżawki oraz całkowite zachmurzenie.

Pogoda na weekend i poniedziałek

Sobota na północy i zachodzie kraju zapowiada się pochmurno, a lokalnie popada do 1-2 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych regionach przewidujemy duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i bez opadów. Temperatura wyniesie od 2-3 st. C na wschodzie do 5-6 st. C w regionach zachodnich Polski. Powieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr, na zachodzie i północy w porywach dość silny, sięgający 40-50 kilometrów na godzinę.

Niedziela będzie pochmurna i deszczowa. Na wschodzie kraju może popadać deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Niebo ma się rozpogadzać jedynie na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 2-3 st. C na wschodzie do 6-7 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni.

Poniedziałek przyniesie nam pochmurne niebo z niewielkimi rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum kraju. Na południu i zachodzie kraju spodziewane są opady mieszane - na południowym wschodzie mokrego śniegu, w górach śniegu do 2-5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 2-3 st. C na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie i w centrum. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na Wigilię

We wtorek, czyli w Wigilię, będzie pochmurno, ale na północy i zachodzie kraju ma się przejaśniać i wypogadzać. Zgodnie z najnowszymi wyliczeniami, na południowym wschodzie i w górach prognozowane są opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Pogoda na Boże Narodzenie

Na pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, czyli na środę, czwartkowe prognozy przewidywały opady śniegu, jednak najnowsze wskazują na duże i całkowite zachmurzenie bez opadów. Termometry pokażą od 2-3 st. C na wschodzie Polski do 4-5 st. C w regionach zachodnich. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Podobna aura prognozowana jest na czwartek, czyli drugi dzień świąt. Dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-2 st. C na wschodzie Polski do 2-3 st. C na zachodzie. Zmienny wiatr będzie słaby.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

