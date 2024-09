Wczoraj było prawie 10 stopni goręcej niż zwykle. Jak będzie dziś?

Do rekordu daleko

Według danych ze stacji synoptycznych, w sobotę najgorętszym punktem na mapie Polski okazało się Opole , gdzie termometry w najcieplejszym momencie dnia wskazały 31,5 st. C. Wartość ta, choć imponująca, nie zbliżyła się nawet do rekordu - ten został ustanowiony w 2015 roku w Tarnowie i wyniósł 36,8 st. C. Najniższą temperaturę maksymalną, 24,1 st. C, zanotowano natomiast na Helu.

Wartości widoczne wczoraj na termometrach znacznie przekraczały temperatury maksymalne, jakie przeważnie notujemy 7 września. Dla Opola średnia wartość temperatury maksymalnej dla tego dnia z ostatnich dwóch dekad wynosi 22 st. C - niemal 10 stopni mniej niż wczoraj. Duży odchył "na plus" zanotowały także Suwałki (28,1 st. C w porównaniu do średnich 19 st. C), Koszalin (29,6 st. C w porównaniu do 20 st. C) czy Olsztyn (29,4 st. C w porównaniu do 20 st. C).