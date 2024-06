Uwaga! W weekend Polskę przemierzy "silna deszczowa fala", możliwe są podtopienia

Nadchodzące dni przyniosą pochmurną aurę i opady deszczu. Nie zabraknie też burz, którym towarzyszyć będą obfite opady i silniejszy wiatr. - Możliwe są kolejne podtopienia - ostrzega synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Od środkowego Atlantyku po wybrzeże Afryki Północnej rozciąga się obszar wysokiego ciśnienia. Wciska się w niego zatoka niżowa z pofalowanym frontem chłodnym, związana z niżem znad Morza Północnego - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że front wkroczył do Polski i wolno przemiesza się z zachodu na wschód, pchany przez masy powietrza polarnego płynące znad oceanu. W masach tych znajdzie się prawie cały kraj, oprócz południowo-wschodnich regionów.

W kolejnych dniach Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, w zasięgu układów niżowych rozciągających się od północnego Atlantyku, przez Europę Środkową, po Morze Śródziemne. Nad krajem stacjonować ma front atmosferyczny, oddzielający chłodne powietrze polarne płynące znad Atlantyku od cieplejszego, napierającego od południa. Na falującym froncie wystąpi sporo zachmurzenia kłębiastego, okresami popada deszcz i pojawią się burze.

- W sobotę i niedzielę przemieścić się ma nad Polską silna deszczowa fala, niosąc na południu, wschodzie i w centrum kraju ulewy. Możliwe są kolejne podtopienia, szczególnie w obszarach podgórskich - ostrzegła synoptyk.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Tylko na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce nie spodziewamy się opadów. W pozostałych regionach Polski przelotnie popada deszcz o sumie do pięciu litrów na metr kwadratowy, a na południu i południowym wschodzie pojawią się burze z gradem i opadami do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 22-23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. W burzach jego porywy będą silniejsze.

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. na południu, wschodzie i w centrum kraju. Ponadto na południu Polski pojawią się miejscami burze z opadem rzędu 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słabo i umiarkowanie, tylko w burzach silnie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend 8-9.06

Na sobotę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada deszcz do 10-30 l/mkw., a miejscami w centrum i na południu kraju zagrzmi. Podczas burz może sypać grad. Tylko na północnym zachodzie Polski nie powinno padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny, wiatr.

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. Na południowym wschodzie kraju pojawią się burze z gradem i ulewnymi opadami do 50 l/mkw. Tylko na północnym zachodzie nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr, północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy będzie dość silny. Także w burzach powieje mocniej.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek aura dopisze tylko na północnym zachodzie kraju. W pozostałych częściach kraju zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu do 20-50 l/mkw. Najobfitsze opady prognozowane są na południowym wschodzie i wschodzie Polski, miejscami pojawią się też burze. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22s t. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl