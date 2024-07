Uwaga, tutaj może być szczególnie niebezpiecznie. Ostrzeżenia trzeciego stopnia

IMGW ostrzega przed burzami. W powiecie tatrzańskim w Małopolsce podniesiono ostrzeżenie do najwyższego, trzeciego stopnia. W wielu regionach obowiązują żółte i pomarańczowe alarmy. Zjawiskom będą towarzyszyć silne opady deszczu, a lokalnie sypnie gradem.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim. Jak prognozuje IMGW, prognozowane są burze i intensywne opady deszczu, które dotychczas lokalnie przyniosły sumę do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Zdaniem synoptyków, możliwa jest całkowita suma opadów do nawet 80 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać do 80 kilometrów na godzinę, a lokalnie możliwy jest grad.