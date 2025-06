Tak będą wędrować burze. Mapy

Do Polski wkroczył od zachodu chłodny, burzowy front. Jest on pchany przez wilgotne polarne masy powietrza znad Atlantyku, które wymuszają piętrzenie się i kłębienie chmur.

Kiedy i gdzie spodziewać się gwałtownych zjawisk

Burze po południu i w nocy

- Do wieczora dość szeroka strefa deszczu i burz ma przebiegać w pasie od Warmii i Podlasia, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Kielecczyznę, po Śląsk i Małopolskę - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl. Dodała, że zjawiska na Śląsku, w Małopolsce oraz w centrum kraju mogą być bardzo gwałtowne. Towarzyszyć im mają ulewne opady deszczu o natężeniu do 40 litrów na metr kwadratowy. W górach może spaść do 60 l/mkw. Miejscami, w strefie frontu, może padać grad. - Niewykluczone jest uformowanie się na kilkanaście minut trąby powietrznej. Szczególnie możliwe jest to na Wyżynie Śląskiej, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz na Ziemi Łódzkiej.