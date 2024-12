Silny wiatr, oblodzenia, śnieżyce. Prognoza zagrożeń IMGW

czytaj dalej

Co najmniej 25 osób zginęło w powodziach wywołanych przez deszcze monsunowe na południu Tajlandii - poinformował we wtorek dziennik "Bangkok Post". W 10 prowincjach kraju poszkodowanych zostało ponad 660 tysięcy gospodarstw domowych. W wyniku żywiołu w sąsiedniej Malezji życie straciło co najmniej sześć osób.