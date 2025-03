Ostrzeżenia IMGW dla ośmiu województw

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 0 st. C, a przy gruncie około -3 st. C. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 8 we wtorek.