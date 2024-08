Przyjdzie wyż, który kompletnie zmieni pogodę

Po niespokojnym weekendzie, pełnym burz i ulewnych opadów deszczu, nastanie spokój. Od nowego tygodnia aurę w Polsce kształtował będzie wyż, któremu będziemy zawdzięczać oddech od upałów i gwałtownych zjawisk.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę Polska będzie w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Rosji. Front, ciągnący się ze wschodu na zachód kontynentu, między innymi nad naszym krajem, rozdziela dwie zupełnie różne masy powietrza - chłodną, polarno-morską, która jest po północnej stronie frontu od gorącej, zwrotnikowej, która napłynęła z Afryki. W strefie frontu, oraz przed nią, możliwe są gwałtowne zjawiska pogodowe - burze z ulewami, grad i porywisty wiatr.

Po weekendzie front odsunie się poza nasze południowe i wschodnie granice, a jego miejsce zajmie pogodny wyż, który rozrastać się będzie z zachodu od strony Atlantyku. To oznacza, że pogoda będzie spokojna i bez upału.

Pogoda na niedzielę

Niedziela na Pomorzu i Wybrzeżu przyniesie na ogół pochmurną aurę i okresowe opady deszczu. W pozostałych regionach początkowo będzie pogodnie, ale w ciągu dnia w gorącym, wilgotnym powietrzu uformują się chmury burzowe. Dlatego też wszędzie, z wyjątkiem krańców wschodnich, można spodziewać się burz z ulewnym deszczem o sumie do około 50 litrów na metr kwadratowy, a także opadów gradu i porywistego wiatru rozpędzającego się do 70-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza w Szczecinie, przez 28 st. C w Warszawie, do 31 st. C w Rzeszowie. Wiatr, poza burzami, będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się na ogół pogodnie. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski, możliwe są sporadyczne, przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu także burze. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C w Katowicach, przez 24s t. C w Warszawie, do 29 st. C w Rzeszowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

We wtorek w całej Polsce dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C w centrum i na Mazurach do 26 st. C w pozostałych regionach. Wiatr, słaby, będzie wiał ze zmieniających się kierunków.

Pogoda na środę i czwartek

Środa w całym kraju będzie pogodna, słoneczna i bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 24 st. C na Wybrzeżu do 28 st. C na wschodzie i południu Polski. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Na czwartek prognozuje się na ogół pogodną aurę, z małym albo umiarkowanym zachmurzeniem. Tego dnia nie są spodziewane opady. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C w Suwałkach do 25 st. w Krakowie i Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl