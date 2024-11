Silny wiatr powróci. Prognoza ostrzeżeń IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Ostrzeżenia hydrologiczne

Wydano również żółte ostrzeżenia, obowiązujące w pasie Wybrzeża Zachodniego i na wodach wewnętrznych woj. zachodniopomorskiego, na Zalewie Wiślanym i w zlewni Zalewu Wiślanego do Nogatu. Tam przewiduje się wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie może zostać przekroczony stan ostrzegawczy. Wszystkie alarmy wygasną do soboty do godz. 15.