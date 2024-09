Porywy do prawie 100 km/h. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

IMGW ostrzega przed groźną pogodą. Na północy Polski niebezpieczeństwo będzie stwarzać silny wiatr, który w porywach może rozpędzać się nawet do 95 kilometrów na godzinę. Na południowym wschodzie należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 95 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenia w województwie pomorskim wygasną o północy w niedzielę. Natomiast w woj. zachodniopomorskim alarmy ważne będą do godz. 18 w sobotę.