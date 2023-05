Pogodą w weekend będzie rządzić Vera. To dobra i zła wiadomość

Za pogodę w najbliższych dniach będzie odpowiadał rozległy wyż Vera. To oznacza, że aura nam dopisze, jednak ciepłolubni mogą przeżywać trudne chwile.

Pogoda w najbliższych dniach będzie kształtowana przez rozległy układ wysokiego ciśnienia Vera, rozciągający się od Atlantyku, przez Morze Północne i Bałtyckie, po Morze Białe. Z północnego zachodu napływać będzie chłodna masa powietrza polarno-morskiego.

Taka sytuacja synoptyczna zagwarantuje nam słoneczną, ale umiarkowanie ciepłą aurę. Temperatura maksymalna oscylować będzie w okolicach 20 stopni Celsjusza, natomiast temperatura w nocy, przy małym zachmurzeniu i słabym wietrze, obniżać się będzie do około 5 st. C. Lokalnie na północy Polski nie można wykluczyć przygruntowych przymrozków.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie, a w centrum kraju nawet słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17/18 st. C na Suwalszczyźnie do 20/21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wiejący z północnego wschodu będzie umiarkowany. Tylko na zachodzie powieje słabo ze zmiennych kierunków.

W niedzielę czeka nas słoneczna pogoda. Tylko przejściowo na północy kraju można spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, ale bez opadów. Temperatura maksymalna w całym kraju będzie oscylować w okolicy 20-22 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Jedynie na Pomorzu będzie północno-zachodni, umiarkowany, a w porywach dość silny.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ostatnich dniach maja ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Poniedziałek będzie pogodny, miejscami słoneczny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany.

We wtorek będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północy powieje słabo i umiarkowanie.

Także środa zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ostatnich dniach maja ventuksy.com

Autor:kw,ps

Źródło: tvnmeteo.pl