Nadchodzą ulewy i burze. Możliwa trąba powietrzna

Początek tygodnia zapowiada się z gwałtowną, dynamiczną aurą. Przez kraj w poniedziałek przetoczą się burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem oraz gradem. Pojawi się ryzyko wystąpienia trąby powietrznej. W kolejnych dniach pogoda nie będzie już tak groźna.

Polska dostaje się pod wpływ wiru niżowego Ziros znad Morza Norweskiego, a od zachodu wkracza front chłodny pchany, przez polarne masy powietrza znad Atlantyku.

Pogoda na poniedziałek. Możliwe trąby powietrzne

W poniedziałek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu do 20-40 litrów na metr kwadratowy (w górach nawet do 60 l/mkw.) oraz burze z gradem. Będą one szczególnie gwałtowne po południu i wieczorem na całym Śląsku, w Małopolsce i centrum kraju. Niewykluczone, że pojawi się trąba powietrzna. Wiatr z południowego zachodu i południa będzie umiarkowany i dość silny, w burzach osiągnie 80-100 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę. Dużo chmur i przelotne opady

W nocy z poniedziałku na wtorek nad wschodnią połową kraju przetoczy się front z nawałnicami, by we wtorek powędrować dalej na wschód. Cała Polska znajdzie się w chłodnym powietrzu atlantyckim, pod kłębiącymi się chmurami niosącymi na północy deszcz. W środę nad krajem przetoczy się kolejna strefa opadów frontowych, a we czwartek powietrze zwrotnikowe przyniesie ze sobą burze. W piątek obszar Polski zdominuje jednak powietrze polarne, przez co znów popada.

We wtorek niebo nadal będzie zachmurzone. Na północy pojawią się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Wiatr powieje z zachodu, będzie umiarkowany, a okresami dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 km/h.

We środę utrzyma się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie nie będzie padać, ale w pozostałej części kraju możliwe są przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw., a na południowym wschodzie - burze. Wiatr północno-zachodni i zachodni będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

We czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające od zachodu do dużego z przemieszczającymi się w głąb kraju opadami do 10-30 l/mkw. oraz burzami z gradem. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w burzach - silny.

W piątek znów pojawi się więcej chmur. Prognozowane są przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw., a w Karpatach - burze. Powieje umiarkowanie, miejscami dość silnie, z południowego zachodu. Porywy osiągną do 50-70 km/h.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl