Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Początek listopada przyniesie zmianę aury - pożegnamy złotą polską jesień. Pogoda się popsuje, zrobi się chłodniej. Pojawią się opady deszczu, a nawet niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Ponadto w części kraju mocno powieje.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Kończy się panowanie "zgniłego wyżu". - Do czwartku włącznie będziemy znajdować się w obszarze podwyższonego ciśnienia, w zasięgu rozległego wyżu Azorskiego. Jego klin sięgnie środkowej Europy i dalej będzie biegł na wschód, tworząc mniejsze ośrodki wyżowe w centrum Europy. Taki układ spowoduje utworzenie się blokady dla ośrodków niżowych, które omijając ten "wyżowy wał", powędrują północną częścią Skandynawii - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński. Do Polski napływać będzie z zachodu i północnego zachodu wilgotne powietrze polarne morskie. Skutkować to będzie nagromadzeniem się w kolejnych dniach bardzo dużej ilości wilgoci w powietrzu. To spowoduje, że pojawią się słabe opady mżawki lub deszczu, którym towarzyszyć będzie zamglenie w niemal w całym kraju. Wilgoć sprawi także, że odczuwalna temperatura będzie niższa niż ta, którą wskazują termometry.

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

Wtorek zapowiada się pochmurnie. W przeważającej części kraju możliwe są opady mżawki i bardzo słabego deszczu. Opadom towarzyszyć będą zamglenia. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C w pasie południowym. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, słaby lub okresowo umiarkowany.

Środa przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie Polski, spodziewane są słabe opady deszczu lub mżawki oraz liczne zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na północnym wschodzie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni i północno-zachodni, będzie słaby lub umiarkowany. Nad samym morzem możliwe są porywy osięgające prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

W czwartek będzie pochmurno, miejscami prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki, szczególnie w centrum i południowym wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany i silny. W porywach nad morzem może rozpędzać się do 60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki

Piątek, czyli Wszystkich Świętych, przyniesie w pasie południowym i częściowo w centrum duże i umiarkowane zachmurzenie. Na północy Polski pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na południu. Zachodni wiatr okaże się dość silny, miejscami porywisty. Na północy może wiać w porywach powyżej 80 km/h.

Sobota, czyli Dzień Zaduszny, przyniesie zmienne zachmurzenie - na południu duże z większymi rozpogodzeniami, na północy duże i całkowite. Poza tym przelotnie popada w pasie północnym i w centrum. Na ogół będą to opady deszczu, jednak nie można wykluczyć na Pobrzeżu i Pojezierzach krótkotrwałych opadów mieszanych deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu oraz punktowo przelotnych opadów krupy śnieżnej. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje dość silny wiatr, zachodni i północno-zachodni, w porywach może osiągać do 40-60 km/h.

Na niedzielę prognozuje się zmienne zachmurzenie. W centrum możliwe są przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na zachodzie. W nocy na wschodzie i w centrum termometry mogą pokazać wartości poniżej zera. Wiatr okaże się dość silny, miejscami porywisty, północno-zachodni, powieje miejscami w porywach z prędkością powyżej 60 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl