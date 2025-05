Polska będzie we władaniu polarnego i arktycznego powietrza

Najbliższe dni przyniosą pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy kilkanaście stopni Celsjusza. Noce wciąż będą zimne, a nad ranem pojawią się przymrozki.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pogoda na przeważającym obszarze kraju nadal kształtowana będzie przez klin wyżu znad Atlantyku. Jedynie w piątek w drugiej części dnia na północy Polski zaznaczy się wpływ płytkiego ośrodka niskiego ciśnienia znad Skandynawii ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniesie wzrost zachmurzenia oaz słabe opady deszczu.

- Do Polski w dalszym ciągu napływać będą dość chłodne masy powietrza - polarnego nad zachodnie regiony oraz arktycznego nad Polskę wschodnią - dodał ekspert.

Poranki będą zimne

Dziś o poranku obserwowaliśmy przymrozki, głównie na wschodzie i w centrum kraju, gdzie temperatura spadła do około -3-/1 st. C (przy gruncie do -7/-5 st. C) i analogiczna sytuacja czeka nas nadchodzącej nocy. - W sobotę wspomniany wcześniej płytki ośrodek niżowy znad Skandynawii o imieniu Klaus przesunie się w głąb kraju, przynosząc zdecydowanie większe zachmurzenie oraz kolejną porcję słabych opadów deszczu. Od niedzieli Polska ponownie znajdzie się w zasięgu rozległego wyżu znad północnej Europy, co oznacza kontynuację stabilnej, pogodnej, umiarkowanie ciepłej aury - podkreślił Zdonek.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

W piątek na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże, od północy wzrastające do całkowitego. Lokalnie na wschodzie oraz w drugiej części dnia na północy pojawią się słabe opady deszczu (1-3 l/mkw.). Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum do 14-16 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni umiarkowany wiatr.

Sobota przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz słabymi opadami deszczu, zwłaszcza na wschodzie, południu oraz początkowo w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 14-16 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, północno zachodni.

Sporo chmur na niebie pojawi się także w niedzielę. Dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, a lokalnie na wschodzie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 st. C na wschodzie kraju do 14-15 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, północny.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, ale bez opadów. Termometry wskażą od 12-13 st. C na wschodzie kraju do 15-16 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr z północno-wschodnich kierunków.

Umiarkowane i duże zachmurzenie wystąpi również we wtorek. Lokalnie na wschodzie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 st. C na wschodzie kraju do 16-17 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl