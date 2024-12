W kolejnych dniach pogoda będzie dynamiczna. W weekend pojawią się opady śniegu, które zamienią się w deszcz. Na drogach zrobi się niebezpiecznie ślisko. Wraz z nowym tygodniem nasili się wiatr, który miejscami w porywach może osiągać prędkość dochodzącą nawet do 100 kilometrów na godzinę. Opady deszczu będą dość intensywne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę stopniowo znajdować się będziemy pod wpływem niżu Yara, kierunek napływu powietrza zmieni się na zachodni i północno-zachodni. Od północnego zachodu stopniowo wzrastać będzie zachmurzenie, a po południu pojawią się na północnym zachodzie pierwsze opady związane z frontem atmosferycznym. W nocy z soboty na niedzielę strefa frontowa przejdzie z zachodu na wschód kraju, przynosząc opady śniegu przechodzące w deszcz, okresowo marznący - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński.

Pogoda na 5 dni. W prognozach widać dużo deszczu

W następnych dniach kolejne ośrodki niżowe przemieszczać się będą podobnym torem. Z każdym dniem będzie cieplej, chociaż temperatura odczuwalna będzie jednak dużo niższa niż ta na termometrach. Przeważać będą opady deszczu, które okresowo okażą się intensywne. Prognozowane jest też pełne zachmurzenie, a także niebezpieczny wiatr, w porywach osiągający do 80-100 kilometrów na godzinę. Sumy opadów do środy wyniosą lokalnie nawet 25-35 litrów wody na metr kwadratowy.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, padać nie powinno przez większą część dnia. Po południu od Pomorza Zachodniego, stopniowo w głąb kraju wzrośnie zachmurzenie do dużego i całkowitego z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz. Okresowo możliwe są opady marznące. Na termometrach zobaczymy od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany do okresowo dość silnego rzędu 35-45 kilometrów na godzinę, nad morzem i w górach (szczególnie w Karpatach) silnego i porywistego przekraczającego prędkość 60-70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się pochmurno z przemieszczającymi się we wschodniej, południowej i częściowo centralnej części kraju przelotnymi opadami śniegu (głównie na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu), przechodzącymi w opady śniegu z deszczem i deszczu. Na Pomorzu Zachodnim, a następnie na zachodzie prognozowany jest stopniowy zanik opadów i przejaśnienia. Temperatura wyniesie od 2-3 st. C na przeważającym obszarze kraju do 4-5 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, dość silny i okresami silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Nad morzem powieje silnie i bardzo silnie do 70-80 km/h.

Jak rozpocznie się nowy tydzień

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z opadami rzędu 5-10 l/mkw. w całym kraju, okresowo intensywnymi 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 5-6 st. C na wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu, jednak temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa. Wiatr okaże się zachodni, silny i bardzo silny, osiągając do 50-70 km/h. Lokalnie, szczególnie na północy, spodziewana jest wichura z porywami wiatru rzędu 80-100 km/h.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę ze słabymi do okresowo umiarkowanymi opadami deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 7-9 st. C w pozostałej części kraju. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie silny w całym kraju, w porywach rozpędzając się do 70 km/h, a lokalnie - szczególnie na północy - do 80-90 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę

Środa pochmurno ze stopniowo słabnącymi opadami deszczu z przerwami 2-5 l/mkw., zanik opadów prognozowany jest na Dolnym Śląsku. Temperatura wzrośnie do 5-6 st. C w centrum i na wschodzie do 8 st. C na zachodzie. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, umiarkowany do dość silnego, osiągający prędkość rzędu 30-40 km/h, a okresami silnego do 50 km/h.

